الجلاء: لا إصابات جراء الرصاص العشوائي والألغام الأرضية في بنغازي خلال يونيو

قالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، اليوم الثلاثاء، إن المستشفى لم يستقبل أي وفيات أو حالات إصابة من مدينة بنغازي جراء إطلاق الأعيرة النارية العشوائية والألغام الأرضية خلال شهر يونيو.

وأوضحت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المستشفى استقبل ثلاث إصابات فقط خلال شهر يونيو جراء إطلاق الرصاص العشوائي من خارج مدينة بنغازي.

وأعتبرت البرغثي، أن «هذا مؤشر جيد بالنسبة للمستشفى والإحصائيات التي تتذبذب بين الحين والآخر، نتيجة إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، أوالألغام الأرضية والتي غالبًا ما يكون ضحاياها من المدنيين».

وكان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث قد استقبل خلال شهر مايو الماضي نحو 22 جريحًا جراء إطلاق الأعيرة النارية العشوائية والقذائف في أماكن متفرقة من بنغازي، وقتيلين وجريحًا واحدًا من المدنيين جراء انفجارات الألغام الأرضية بأماكن متفرقة في مدينة بنغازي.