رئيس البرلمان الأوروبي يعلن زيارة إلى ليبيا والنيجر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 07:09 مساء
أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني. (الإنترنت)

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، أمس الاثنين، عزمه القيام بزيارة قريبة تقوده إلى كل من ليبيا والنيجر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونقلت «آكي» عن تاياني في تصريحات إذاعية قوله «أعتقد أننا بحاجة إلى وقف تدفقات الهجرة  من ليبيا، ولهذا السبب في الأيام القليلة القادمة سأكون في طرابلس ثم سأذهب إلى النيجر لمحاولة المساهمة في حل أوروبي لمشكلة الهجرة».

وكان تاياني قد كشف، في تصريحات صحفية على هامش القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل، عن نيته القيام بزيارة وشيكة «دبلوماسية – اقتصادية»، إلى كل من ليبيا والنيجر، برفقة رجال أعمال ومديري شركات أوروبية، قناعة منه بفاعلية هذا النوع من السياسة.

كما شدد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي أنطونيو تاياني وهو قيادي في حزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيطاليا)، على ضرورة وضع مخطط «مارشال لأفريقيا» من أجل القضاء على الأسباب العميقة للهجرة القادمة من هناك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أخيرًا.. «محرز» يحزم حقائبه لتحقيق حلم الرحيل عن ليستر
رياضة عالمية
تقارير: كريستيانو يطلب من يوفنتوس مفاوضة ريال مدريد لرحيله
رياضة عالمية
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
عقيلة صالح يجتمع مع أعضاء من مجلس الدولة في القاهرة الاثنين القادم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك