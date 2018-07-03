رئيس البرلمان الأوروبي يعلن زيارة إلى ليبيا والنيجر

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني. (الإنترنت)

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، أمس الاثنين، عزمه القيام بزيارة قريبة تقوده إلى كل من ليبيا والنيجر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ونقلت «آكي» عن تاياني في تصريحات إذاعية قوله «أعتقد أننا بحاجة إلى وقف تدفقات الهجرة من ليبيا، ولهذا السبب في الأيام القليلة القادمة سأكون في طرابلس ثم سأذهب إلى النيجر لمحاولة المساهمة في حل أوروبي لمشكلة الهجرة».

وكان تاياني قد كشف، في تصريحات صحفية على هامش القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل، عن نيته القيام بزيارة وشيكة «دبلوماسية – اقتصادية»، إلى كل من ليبيا والنيجر، برفقة رجال أعمال ومديري شركات أوروبية، قناعة منه بفاعلية هذا النوع من السياسة.

كما شدد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي أنطونيو تاياني وهو قيادي في حزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيطاليا)، على ضرورة وضع مخطط «مارشال لأفريقيا» من أجل القضاء على الأسباب العميقة للهجرة القادمة من هناك.