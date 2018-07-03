ساسي يبحث مشاركة الشركات النمساوية في مشروعات كهربائية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 06:59 مساء
المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي استقبل المستشار التجاري بالسفارة النمساوية مارتن ولر

استقبل المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، اليوم الثلاثاء، المستشار التجاري بالسفارة النمساوية مارتن ولر والوفد المرافق له، في مقر الشركة بطرابلس، وذلك بحضور مستشار المدير التنفيذي المهندس خليفة التير، وعلي نجاح مدير إدارة العلاقات العامة.

وأشار بيان للشركة العامة للكهرباء، إلى أن الاجتماع تناول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع النمسا في مجال تنفيذ برامج تطويرية مشتركة.

وقال المدير التنفيذي إن الاجتماع ناقش فتح باب تعاون جديد، حيث عبرت الشركة عن استعدادها للتواصل والعمل معًا، خاصة في مجال صيانة محطات الإنتاج ومحطات التحويل وتوفير المستلزمات التشغيلية لها وصيانة خطوط نقل الطاقة.

وأكد ساسي أهمية تواجد الشركات النمساوية في ليبيا للعمل؛ من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، منوهًا بأن الشركة العامة تعاملت مع شركات نمساوية نفذت عددًا من الأعمال في مجال الكهرباء.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن ليبيا لديها مشاريع جديدة ويمكن أن يكون للشركات النمساوية دور في مجالات التدريب والاستشارات.

فيما قال «مارتن ولر إنه سيتواصل مع الشركات النمساوية، ونقل تطلعات الجانب الليبي والفرص المتاحة، وطمأنة هذه الشركات بأن الوضع في ليبيا جيد، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات وتعاونًا بين الشركات النمساوية والشركة العامة للكهرباء.

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