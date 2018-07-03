سيالة يبحث مع البكوش تفعيل دور اتحاد المغرب العربي

وزير الخارجية المفوض يلتقى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش.

التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، حيث ناقش الجانبان تطوير آليات العمل المغاربي المشترك، بالإضافة إلى التطرق إلى الدور الليبي المهم في تفعيل خطوات الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي؛ لتحقيق أهدافها المختلفة من منطلق الرئاسة الحالية لليبيا لاتحاد المغرب العربي.

وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن اللقاء، الذي عُـقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة نواكشوط، استعرض الوضع الحالي في ليبيا، وآخر التطورات بالإضافة إلى التطرق إلى أهم الملفات ذات الاهتمام الإقليمي والدولي مثل قضايا تنمية الشباب والمجتمعات المحلية ومحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف الديني والهجرة السرية والبطالة.

وأضاف أن الطرفين ناقشا إمكانية عقد القمة المغاربية المرتقبة خصوصًا مع التطورات والمتغيرات الأخيرة في المنطقة، مما يحتم ضرورة انعقادها لإعطاء دفعة جديدة في العمل المغاربي العربي المشترك ووضع رؤية جديدة للتكامل المغاربي المشترك في السنوات المقبلة.