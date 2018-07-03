المشري يستقبل السفير الهولندي لدى ليبيا

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل سفير هولندا في ليبيا «إيريك ستراتينغ»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، السفير الهولندي لدى ليبيا «إيريك ستراتينغ»، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ حيث بحث اللقاء مخرجات «إعلان باريس» والأوضاع في الحقول النفطية وتطورات الأحداث في ليبيا.

وأشار السفير، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أن مهمته في ليبيا على وشك الانتهاء، معبرًا عن سعادته بالتوافق في وجهات النظر بين سياسة بلاده وسياسة المجلس الأعلى للدولة في التعاطي مع الأزمة في ليبيا.

وكان السفير الهولندي التقى في وقت سابق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، حيث بحثا آخر المستجدات على الساحة الليبية والعلاقة الثنائية بين البلدين.