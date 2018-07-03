حكومة الوفاق: السراج وضع حلولاً عاجلة لتوفير احتياجات المطاحن والمخابز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 06:15 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع عدد من المسؤولين لبحث أزمة المطاحن والمخابز

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد حسن يوسف إبراهيم، ورئيس لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية سالم العنقار، وعضو لجنة تنفيذ القرار 505 بشأن توريد بعض السلع الأساسية بموجب مستندات برسم التحصيل.

وأشار بيان لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمامه بإيجاد حلول عاجلة سريعة لما يطرأ من مشاكل في قطاع الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث تغطية احتياجات المطاحن العامة والمخابز من مواد القمح والدقيق والزيت والخميرة بصفة عاجلة، إضافة لتوفير احتياجات القطاع الخاص من تلك المواد.

يُواجه قطاع المخابز أزمة منذ أيام في توفير الوقود والدقيق الذي تسبب في إيقاف عمل عدد كبير من المخابز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أخيرًا.. «محرز» يحزم حقائبه لتحقيق حلم الرحيل عن ليستر
رياضة عالمية
تقارير: كريستيانو يطلب من يوفنتوس مفاوضة ريال مدريد لرحيله
رياضة عالمية
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
عقيلة صالح يجتمع مع أعضاء من مجلس الدولة في القاهرة الاثنين القادم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك