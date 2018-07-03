حكومة الوفاق: السراج وضع حلولاً عاجلة لتوفير احتياجات المطاحن والمخابز

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع عدد من المسؤولين لبحث أزمة المطاحن والمخابز

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد حسن يوسف إبراهيم، ورئيس لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية سالم العنقار، وعضو لجنة تنفيذ القرار 505 بشأن توريد بعض السلع الأساسية بموجب مستندات برسم التحصيل.

وأشار بيان لإدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمامه بإيجاد حلول عاجلة سريعة لما يطرأ من مشاكل في قطاع الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث تغطية احتياجات المطاحن العامة والمخابز من مواد القمح والدقيق والزيت والخميرة بصفة عاجلة، إضافة لتوفير احتياجات القطاع الخاص من تلك المواد.

يُواجه قطاع المخابز أزمة منذ أيام في توفير الوقود والدقيق الذي تسبب في إيقاف عمل عدد كبير من المخابز.