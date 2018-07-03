إيفاد 21 من منتسبي إدارة أمن السواحل لتلقي دورة تدريبية في إيطاليا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 05:23 مساء
الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية

توجه منتسبو الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى إيطاليا لتلقي دورة تدريبية في روما، تعقبها دورة أخرى في تونس لمدة شهرين متتاليين يتلقى خلالها المتدربون علوم الملاحة والهندسة والصيانة البحرية ضمن المرحلة الثالثة.

ويأتي التدريب، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، في إطار التدريب العملي والنظري على الزورق 300، حيث كان في توديع الطاقم بمطار إمعيتيقة مدير الإدارة، العقيد بشير بنور سليمان، ورئيس مكتب العمليات البحرية الرائد محمد النايض.

وأكد النايض، وفق البيان، أن المنتسبين سيخضون لدورة في إيطاليا لمدة شهر، ستعقبها دورة أخرى لمدة شهر آخر في تونس للتدريب العملي الزورق، لافتًا إلى أنه «ستكون هناك مراسم تسليم وتسلم بين وزارتي الداخلية الإيطالية والليبية في تونس، كما سيقوم الطاقم بجلب الزورق عن طريق البحر ليدخل الخدمة مباشرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب».

يذكر أن عملية إيفاد 21 من منتسبي الإدارة التي اعتمدها رئيس المجلس الرئاسي، تأتي ضمن تنفيذ بنود الاتفاقية الليبية - الإيطالية لمكافحة الهجرة غير المشروعة، من أجل رفع كفاءة عناصر الإدارة لأداء المهام الموكلين بها على أكمل وجه.

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