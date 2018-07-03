مع انتهاء فترة عمله.. السراج يستقبل سفير هولندا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 05:12 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يستقبل سفير هولندا لدى ليبيا «إيريك ستراتينغ»

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا «إيريك ستراتينغ».

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني عبر «الفيسبوك»، إلى أنّ زيارة السفير الهولندي الذي انتهت مدة عمله في ليبيا تأتي لتوديع رئيس المجلس الرئاسي، وبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية والعلاقة الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أنّ السفير قدّم الشكر للسراج على «ما وجده خلال عمله سفيرًا لدي ليبيا من رعاية واهتمام، وعبر عن تقديره لما يبذله المجلس الرئاسي من جهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

من جانبه أشاد السراج بـ«جهود ستراتينغ لتنمية العلاقات الليبية الهولندية، ولما أبداه والبعثة الدبلوماسية الهولندية من تعاون ودعم لحكومة الوفاق الوطني»، وفق البيان.

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