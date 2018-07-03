شركة الخليج تنفي اقتحام مواطنين مقرها في بنغازي

محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط

نفى محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، الأنباء المتداولة بشأن اقتحام مواطنين مقر الشركة في بنغازي.

وقال بن شتوان: «لا صحة للأخبار المتداولة عبر المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اقتحام مقر الشركة في بنغازي».

وتابع أن مقار الشركة في حماية القوات المسلحة، وأن هذه الأخبار «كاذبة»، ولن تنال من موقف الشركة الداعم والمؤيد لقوات الجيش والقيادة العامة.

وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن اقتحام مواطنين من بنغازي شركة الخليج العربي للنفط، مطالبين إدارتها ببيان يؤيد قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي، وإيقاف تصدير النفط إلا عن طريق المؤسسة في بنغازي.