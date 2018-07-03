السراج يجتمع مع آمر خفر السواحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 03:43 مساء

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج، اليوم الثلاثاء، العميد مهندس عبد الله عمر تومية آمر قوات خفر السواحل، والعميد أيوب عمرو قاسم الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

تناول اللقاء نتائج اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة، حيث قدم العميد تومية تقريرًا بالخصوص، أكد فيه اتفاق الجانبين على برامج التعاون والدعم الفني المطلوب في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، الذي يشمل برامج للتدريب والتنسيق في عمليات الإنقاذ.

ومن المقرر أن يسلم الجانب الإيطالي زورقين إلى قوات خفر السواحل الليبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

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