«تعليم الوفاق» تناقش مع عمداء 15 بلدية الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 03:40 مساء

وضعت اللجنة الوزارية للامتحانات خلال اجتماعها مع عمداء البلديات، آخر المستجدات والترتيبات التي أقرتها وزارة التعليم واتخذتها بشأن امتحانات طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي والتي ستجرى خلال الفترة ( 14 - 26 ) من الشهر الجاري في عدد من القاعات الدراسية بالكليات والمدرجات الجامعية.

وخصص الاجتماع الذي عقد الاثنين، بمقر ديوان وزارة الحكم المحلي بطرابلس، والذي ترأسه عضو اللجنة الوزارية للامتحانات وزير الحكم المحلي بداد قنصو وضم وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام - رئيس اللجنة العليا للامتحانات عادل جمعة ووكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن وعدد من أعضاء اللجنة العليا للامتحانات، مناقشة كافة الترتيبات التي أقرتها الوزارة والملاحظات الواردة إليها لاسيما دور البلديات ودعمها للجان المشرفة على هذه الامتحانات، بما يمكنها من أداء مهامها ولضمان حسن سيريها ونجاحها.

بدورهم أكد عمداء البلديات دعمهم ومساندتهم لهذا المشروع، مبدين تعاونهم التام مع اللجان المكلفة من قبل الوزارة للامتحانات وتقديم كافة السبل الكفيلة لتمكنهم من أداء مهامهم داخل نطاق هذه البلديات.

الاجتماع ضم عمداء بلديات (الزواية - الجفرة - كاباو- الحوامد-الحرابة- يفرن - الزنتان - ككلة- الزاوية الغربية - هراوة-جادو - الزاوية المركز - القلعة-الرجبان -الزاوية الجنوبية).

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