ميناء بنغازي يستقبل 1460 سيارة قادمة من أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 03:22 مساء

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، اليوم الثلاثاء وصول السفينة «سلفر مون» التابعة لشركة نسيم البحار للتوكيلات الملاحية على متنها 1460 سيارة قادمة من أوروبا.

وقال الشهيبي في تصريحات نشرتها صفحة ميناء بنغازي البحري عبر «فيسبوك» إن عملية تفريغ السفينة تبدأ فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالسفينة.

اقر أيضًا: وصول باخرة تحمل 774 سيارة مستعملة إلى ميناء البريقة البحري

ووصلت في منتصف يونيو الماضي السفينة «سلفر صن» على متنها 2087 سيارة مستعملة قادمة من أوروبا.

كما وصلت إلى ميناء البريقة البحري، في مايو الماضي، الباخرة «Grande Sicilia» التي تحمل على متنها 774 سيارة مستعملة لصالح مواطنين وتجار.

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