الرئاسي يصدر قرارًا بحصر المباني المتضررة أو المدمرة كليًا بتاورغاء

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، قرارًا بإسناد حصر المباني المتضررة أو المدمرة كليًا ببلدة تاورغاء إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

ونشر المجلس القرار 115 بالخصوص، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعويض المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة في 2014.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك»، أن السراج «أعلن أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعويضات عن المباني المدمرة كليًا أو جزئيًا والمنقولات جراء العمليات العسكرية العام 2014، وذلك وفقًا للضوابط وآلية تسديد التعويضات الواردة في أحكام القرارين رقمي 271 لسنة 2012، و668 لسنة 2013».

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