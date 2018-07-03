الناطق باسم السراج: التعاقد على مشروعات استعجالية تنهي العجز الحاصل في الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 02:04 مساء

أعلن الناطق باسم رئيس الملجس الرئاسي، التعاقد على مشروعات استعجالية ديسمبر الماضي، منها محطتي شرق وغرب طرابلس، وتطوير محطة مصراتة، بقدرة 2000 ميجاوات، ما يحل العجز الحاصل الآن والذي يفوق 1500 ميجاوات والمتسبب في طرح الأحمال.

وأكد السلاك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه المشروعات كان من المفترض تمويلها من صندوق الاستثمار الداخلي، لكن لاقى اعتراضًا من ديوان المحاسبة لأسباب قانونية.

وفي هذا السياق، طالب السراج المسؤولين في ديوان المحاسبة الجلوس مع أعضاء المجلس الرئاسي للوصول إلى صيغة قانونية لحلحة الأزمة، التي يعاني منها المواطنون.

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