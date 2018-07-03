سيالة يطلع الرئيس الفرنسي على الأوضاع الحالية في ليبيا

التقى وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الإثنين، بعد غداء عمل مع الروساء والقادة الأفارقة، على هامش أعمال القمة الأفريقية الواحدة والثلاثين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن اللقاء تناول الأوضاع الحالية في ليبيا، حيث نقل سيالة إلى الرئيس الفرنسي الأوضاع في المرافق والمنشآت النفطية في ليبيا، وانشغال الشعب الليبي بالتهديدات الأخيرة للمورد الأساسي لثروته الاقتصادية، خارج إطار القرارات الدولية الخاصة بالشأن الليبي والاتفاق السياسي.

كما تطرق اللقاء إلى القضايا العامة ذات الاهتمام المشترك، مثل قضايا الهجرة والإرهاب والطاقة والجريمة العابرة للحدود.

