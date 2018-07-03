السفارة الإيطالية: وزيرة الدفاع لم تقل إن ليبيا من أملاكنا

وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت السفارة الإيطالية لدى ليبيا تصريحات منسوبة لوزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، بأن «ليبيا ملك لإيطاليا»، واصفة ما جرى نشره بأنه «تشويه للعلاقة بين البلدين».

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» اليوم الثلاثاء، «نص التصريحات التي أدلت بها ترينتا كانت (ليبيا أولوية لإيطاليا وليست ملكية).

وأشارت إلى أن إيطاليا أكثر بلد تهتم بتحقيق الاستقرار في ليبيا». وأضافت «أولئك الذين يهدفون إلى تشويه العلاقة بين البلدين يعملون ليل نهار».

وكانت الصحف قد نسبت لوزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا القول: «على فرنسا أن تعرف أن ليبيا من أملاكنا».

وأكد تغريدة السفارة «استمرار إيطاليا في طريقها مع كل الأطراف لتنفيذ خطة عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

