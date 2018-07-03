أسعار النفط تقفز مع إعلان ليبيا حالة القوة القاهرة

حقل نفط في منطقة البريقة. ( أ ف ب)

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت ليبيا القوة القاهرة في جانب من إمداداتها، إلا أن زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) وتباطؤ الطلب يحدان من ارتفاع السوق.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 41 سنتًا أو 0.5% عن آخر إغلاق ليصل إلى 77.71 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتًا أو 0.8% مسجلاً 74.51 دولار للبرميل، بحسب «رويترز».

وقال رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة، ستيفن اينس: «صراع السلطة في ليبيا بين المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس والمعترف بها دوليًا وتسيطر على مبيعات الصادرات وبين المؤسسة الوطنية للنفط - الشرق ومقرها بنغازي والتي تسيطر على البنية الأساسية حاليًا... يمحو الزيادة المخطط لها من أوبك والتحالف (الدول المصدرة خارج أوبك)».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في تحميلات ميناءي الزويتينة والحريقة أمس، مما نتج منه خسائر في الإنتاج بلغ إجماليها 850 ألف برميل يوميًا بسبب إغلاق حقول وموانئ في شرق البلاد.

ويرى المتعاملون في تجارة النفط أن إنتاج الولايات المتحدة، الذي زاد 30% في العامين الأخيرين إلى 10.9 مليون برميل يوميًا، يسد النقص الناجم عن تعطل بعض الإمدادات.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة نشرت في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين: «مستوى إنتاج أوبك -ضخ السعودية والعراق والإمارات والكويت (وروسيا من خارج أوبك) الطاقة الفائضة- والتعطل اللاإرادي (للإنتاج) في ليبيا وفنزويلا وإيران سيكونان محركين أكثر أهمية لأسعار الخام في الأمد القريب».