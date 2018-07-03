الكهرباء: 1200 ميغاوات عجزًا متوقعًا.. وطرح الأحمال ست ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 11:48 صباحا
إحدى محطات الكهرباء في ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ5200 ميغاوات، متوقعة عجزًا يقدر بـ1200 ميغاوات.

وقالت الشركة في بيانٍ صادر عنها إن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة نحو 6400 ميغاوات، وهو يرتفع على التوليد المتاح بنحو 1200 ميغاوات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن طرح الأحمال سيكون في حدود 6 ساعات.

وكانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، مما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.

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