نواب يصلون بنغازي لمناقشة عودة المجلس إلى مقره الرئيسي بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 11:05 صباحا

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مدينة بنغازي، حيث كان في استقبالهم عدد من المشايخ والأعيان وبعض من منظمات المجتمع المدنى الفاعلة في بنغازي.

وقال النائب إبراهيم الدرسي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إنه من المقرر عقد اليوم، أول اجتماعات النواب لمناقشة مدى إمكانية عودة المجلس إلى مقره الرئيسي في بنغازي، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.

وسيتخلل تواجد أعضاء مجلس النواب الذى يناهز 30 نائبا، عدة اجتماعات مع المسؤلين بالمدينة ومشائخ وأعيان بنغازى ومنظمات المجتمع المدنى والنشطاء السياسين بالمدينة وكذلك زيارة عدة مواقع ومقار في بنغازي

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