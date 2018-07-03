63 مهاجرًا في عداد المفقودين وإنقاذ 41 آخرين إثر حادث غرق جديد قبالة القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 09:53 صباحا
مهاجر قبل انتشاله من المتوسط إلى سفينة منظمة «سي واتش» الألمانية. (فرانس برس).

أعلنت البحرية الليبية فجر الثلاثاء، إنقاذ 41 مهاجرًا غير شرعي واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية، الأحد.

وقال الناطق باسم البحرية، العميد أيوب قاسم، إنه تم إنقاذ 41 مهاجرًا كانوا يرتدون سترات نجاة، مشيرًا إلى أن الناجين أفادوا بأن الزورق الذي غرق قبالة سواحل القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس) كان يقل 104 أشخاص، مما يعني أن عدد المفقودين هو 63.

وحذر خفر السواحل الليبي من أن عمله على حافة الانهيار، إذ إن لديه ثلاثة قوارب فقط في الخدمة، غالبًا ما تكون راسية في الميناء بسبب نقص الوقود أو سترات النجاة.

وقال الناطق باسم خفر السواحل، في تصريحات إلى جريدة «ذا تايمز» البريطانية نشرتها الإثنين، «نحتاج إلى مزيد من القوارب. ليس لدينا سترات نجاة كافية لمساعدة كل هذا العدد من المهاجرين في البحر».

وتعرض خفر السواحل إلى ضغط متنامٍ من أوروبا لزيادة جهده في التصدي لقوارب المهاجرين التي تحاول عبور البحر المتوسط للوصول إلى الدول الأوروبية.

كانت إيطاليا ومالطا قررتا الشهر الماضي إغلاق موانئهما في وجه سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة ضغط العمل على خفر السواحل، الذي ينفذ الآن مهام إنقاذ أكثر بكثير من أي وقت مضى.

ووفق جريدة «ذا تايمز»، فقد أنقذ خفر السواحل الشهر الماضي أكثر من أربعة آلاف مهاجر منهم ألف في يوم واحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صلاح» الأغلي في تاريخ ليفربول.. رسميا
رياضة عالمية
كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة