«الليبية للاستثمار» تبحث مع السفارة البريطانية ملف الأرصدة المجمدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 09:43 صباحا
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود خلال اجتماعه مع نائب رئيس البعثة البريطانية. (الصفحة الرسمية للمؤسسة)

بحث رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، ونائب رئيس البعثة من السفارة البريطانية بليبيا أنجس ماكي سبل التعاون بين ليبيا وبريطانيا فيما يخص فرص الاستثمار و دعم المؤسسة في عدة مجالات.

وتطرق الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة الليبية للاستثمار إلى موضوع الأرصدة الليبية في بريطانيا، والتحركات الدبلوماسية في مختلف العواصم لحشد التأييد للموقف الليبي للمحافظة على الأصول المجمدة وحمايتها.

يشار إلى أن المؤسسة اللليبية للاستثمار تعقد اجتماعات دورية مع السفارة البريطانية.

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