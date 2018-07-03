«الصليب الأحمر»: مساعدات غذائية لـ 10 آلاف شخص في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 09:29 صباحا
عمال تابعون للصليب والهلال الأحمر في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 10 آلاف شخص تضرروا من المواجهات المسلحة في الجنوب الليبي.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المساعدات استهدفت الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء مختلفة من مدينة سبها، وتم توزيعها بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي وصندوق الزكاة.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التزامها بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في مناطق مختلفة في جنوب ليبيا.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا كشف وجود مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عينية مباشرة في جميع أنحاء البلاد.

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