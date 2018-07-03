المفوضية: الاتحاد الأوروبي لن ينظم مطلقًا عمليات إعادة مهاجرين إلى ليبيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن ينظم مطلقا عمليات إعادة مهاجرين إلى ليبيا أو إرسالهم على متن سفن أوروبية إلى الشواطئ الليبية، انطلاقا من «القيم الأوروبية والقوانين الدولية والأوروبية».

وقالت الناطقة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ناتاشا برتود «نحن ندرك جيدًا الوضع اللا إنساني للعديد من المهاجرين في ليبيا، حيث تعمل الأمم المتحدة على تحسين أوضاعهم، كما أن هناك آلية عبور طارئة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من ليبيا»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أبدت في وقت سابق «انزعاجها واستنكارها الشديدين حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى بشأن نفيه لعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العاصمة طرابلس».

كما أعربت اللجنة في بيان عن «رفضها الكامل لهذه التصريحات المنافية لحقيقة الواقع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكذلك الانتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين في طرابلس».