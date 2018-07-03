المفوضية: الاتحاد الأوروبي لن ينظم مطلقًا عمليات إعادة مهاجرين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 08:59 صباحا

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن ينظم مطلقا عمليات إعادة مهاجرين إلى ليبيا أو إرسالهم على متن سفن أوروبية إلى الشواطئ الليبية، انطلاقا من «القيم الأوروبية والقوانين الدولية والأوروبية».

وقالت الناطقة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ناتاشا برتود  «نحن ندرك جيدًا الوضع اللا إنساني للعديد من المهاجرين في ليبيا، حيث تعمل الأمم المتحدة على تحسين أوضاعهم، كما أن هناك آلية عبور طارئة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من ليبيا»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أبدت في وقت سابق «انزعاجها واستنكارها الشديدين حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى بشأن نفيه لعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العاصمة طرابلس».

كما أعربت اللجنة في بيان عن «رفضها الكامل لهذه التصريحات المنافية لحقيقة الواقع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكذلك الانتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين في طرابلس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«صلاح» الأغلي في تاريخ ليفربول.. رسميا
رياضة عالمية
كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة