«كهرباء الموقتة» تنفي حدوث إطفاء عام في المنطقة الشرقية

-بنغازي- بوابة الوسط:سالم العبيدي | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 03:21 صباحا

نفت الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة التابعة للحكومة الموقتة حدوث إطفاء عام في المنطقة الشرقية بسبب «قفل المواني النفطية»، مشيرة إلى أن  بيان الشركة العامة للكهرباء «عار عن الصحة و منافي للواقع تماماً».

وقالت الهيئة العامة للكهرباء في بيان ليل الاثنين إن «الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة تطمئن  المواطنين أن الشبكة تشهد أستقرار كلي و ليس هناك اي طرح أحمال على أمتداد المنطقة الشرقية».

وأشارت الهيئة إلى أن « العجز في الشبكة بالمنطقة الغربية فهو ناتج  عن خروج محطتي الخمس ( وحدات الاستعجالي) و جزء من محطة الرويس عن الشبكة مما نتج عنه عجز في التوليد بقيمة (1400 ميجاوات)  على أمتداد المنطقة الغربية و ليس كما يشاع في البيان المذكور».

ولفتت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة إلى أنها على«أتم الأستعداد لمد يد العون لتخفيف المعاناة عن أهلنا في طرابلس و المنطقة الغربية و كافة مواطنيها في شتى ربوع الوطن».

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