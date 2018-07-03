«كهرباء الموقتة» تنفي حدوث إطفاء عام في المنطقة الشرقية

نفت الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة التابعة للحكومة الموقتة حدوث إطفاء عام في المنطقة الشرقية بسبب «قفل المواني النفطية»، مشيرة إلى أن بيان الشركة العامة للكهرباء «عار عن الصحة و منافي للواقع تماماً».

وقالت الهيئة العامة للكهرباء في بيان ليل الاثنين إن «الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة تطمئن المواطنين أن الشبكة تشهد أستقرار كلي و ليس هناك اي طرح أحمال على أمتداد المنطقة الشرقية».

وأشارت الهيئة إلى أن « العجز في الشبكة بالمنطقة الغربية فهو ناتج عن خروج محطتي الخمس ( وحدات الاستعجالي) و جزء من محطة الرويس عن الشبكة مما نتج عنه عجز في التوليد بقيمة (1400 ميجاوات) على أمتداد المنطقة الغربية و ليس كما يشاع في البيان المذكور».

ولفتت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة إلى أنها على«أتم الأستعداد لمد يد العون لتخفيف المعاناة عن أهلنا في طرابلس و المنطقة الغربية و كافة مواطنيها في شتى ربوع الوطن».