كتيبة «حسين الجويفي» تؤمن قطعًا أثرية لمكتب آثار درنة

بتعليمات من آمر غرفة عمليات «الكرامة»، اللواء ركن عبدالسلام الحاسي، قامت كتيبة «حسين الجويفي» بتأمين عدد من القطع الأثرية بالتنسيق مع مدير مكتب آثار درنة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية شحات الاثنين إن «مدير مكتب مراقبة آثار درنة يونس الكواش، قام مشكورًا بنقل كل ما هو ثمين من قطع آثار ومعادن نفيسة إلى بيته وقام بتخزينها في الجزء الأسفل من منزله قبل وصول الدواعش إليها».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه «نظرًا لكثافة النيران، حيث مقر سكن السيد يونس الكواش وللمحافظة على أسرته، التي تطلب ترك المنزل والنزوح إلى مكان آمن تم إخلاء المنزل يوم 28 رمضان وأصبح المنزل تحت مراقبة أفراد كتيبة 165».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه خلال «عملية نوعية وبالتعاون مع الأمن الداخلي جرى اقتحام المنزل وجلب كافة القطع الأثرية وجلبها إلى مراقبة آثار شحات».