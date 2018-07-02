رئيس الحكومة الموقتة يعين مدير أمن طبرق وكيلًا لوزارة الداخلية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 02 يوليو 2018, 10:37 مساء
مدير أمن طبرق العقيد ميلود جواد سليمان

عيّـن رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الاثنين، مدير أمن طبرق العقيد ميلود جواد سليمان، وكيلًا لوزارة الداخلية، وفق قراره رقم (77) لسنة 2018، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»

ويشغل العقيد ميلود جواد مدير أمن طبرق، منذ أبريل 2017، وسبق له تولي مهام كثيرة بمدينة طبرق وما جاورها، منها مدير مديرية منفذ مطار طبرق الدولي ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

وترأس العقيد ميلود جواد لجنة التحقيق الخاصة بمعالجة الأحداث التي شهدها شارع فينيسيا بمدينة بنغازي التي وقعت بين عناصر تابعة للبحث الجنائي وكتيبة «شهداء الزاوية»، الشهيرة بـ«كتيبة بوحليقة» في أبريل الماضي، بعد تكليفه من قبل الفريق عبدالرازق الناظوري.

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