موظفو الكهرباء في سبها ينددون بأوضاع الشركة العامة بالجنوب

نظم موظفون عاملون بالشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الجنوبية بمدينة سبها، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بما آلت إليه أوضاع الشركة في المنطقة وضياع حقوقهم.

وأصدر المشاركون في الوقفة بيانًا طالبوا فيه باستدعاء ممثل المنطقة الجنوبية في مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بطرابلس، محملين إياه مسؤولية صدور بعض القرارات التي قالوا إنها فاقمت أوضاع الشركة المتردية وأداءها بالمنطقة.

وطالب المحتجون في البيان بتغيير مدير دائرة المحطات 220 الجنوبية، وزيادة تمثيل أعضاء المنطقة الجنوبية بمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وتحسين أوضاع الموظفين العاملين بالمنطقة، وإقرار التأمين الصحي للعاملين بالشركة.