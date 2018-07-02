رسميًّا.. تعيين ستيفاني ويليامز نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، تعيين القائمة بالأعمال الأميركية السابقة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفق بيان أممي تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الاثنين.