رسميًّا.. تعيين ستيفاني ويليامز نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

رسميًّا.. تعيين ستيفاني ويليامز نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 07:26 مساء
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، تعيين القائمة بالأعمال الأميركية السابقة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفق بيان أممي تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم الاثنين.
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