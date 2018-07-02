متطوعون في طبرق يبدأون إصلاح عطل بخط المياه المغذي لوسط المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 02 يوليو 2018, 05:48 مساء
المتطوعون أثناء صيانة خط المياه بحي المنارة في طبرق. (بوابة الوسط)

بدأ عدد من المتطوعين في طبرق، اليوم الإثنين، العمل في إصلاح خط المياه المغذي لمناطق وسط المدينة الذي تعطل عن العمل قبل أكثر من شهر، ما سبب أزمة حادة جراء نقص المياه عن سكان أحياء المنطقة لكثافتها المرتفعة.

وقال رئيس قسم مياه الشرب بشركة المياه والصرف الصحي بطبرق أمحمد محمد فرج لـ«بوابة الوسط» إن العطل «سببه بعض الأخطاء الفنية من قبل الشركة المنفذة في السابق ما ترتب عنه إنفجار خط المياه بحي المنارة بمسافة 100 متر وأدى إلى توقف ضخ مياه الشرب لأحياء المنارة والمطار القديم والجبيلة الشرقية ووسط المدينة وحي النور وشارع فلسطين».

وأضاف فرج أن شركة الخليج العربي للنفط وشركة المياه وبلدية طبرق وعددًا من المتطوعين من مختلف القطاعات الخدمية شكلوا لجنة لإنهاء وتصليح هذا العطل بمجهودات ذاتية وبتعاون الجميع، متوقعًا إنجاز العمل قبل نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

ووصل سعر شاحنة مياه الشرب في طبرق نتيجة هذا الخلل إلى 120 دينارًا فما فوق للشاحنة ذات 55 برميل ما سبب إزعاجًا وتذمرًا كبيرًا للمواطنين في المدينة المتضررين نتيجة الأعطال المستمرة لمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة التي تعد المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

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