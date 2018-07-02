إنهاء إجراءات حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب)

اجتماع تنسيقية الجبل الأخضر مع حجاج المنطقة بطبرق. (بوابة الوسط)

أعلنت تنسيقية الحج والعمرة بمنطقة الجبل الأخضر (ب) صباح اليوم الإثنين، إنهاء الإجراءات الخاصة بحجاج بيت الله الحرام من المنطقة الممتدة من إمساعد شرقًا إلى الأبرق غربًا.

وقال منسق التنسيقية جمال أمهلهل لـ«بوابة الوسط» إن حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب) يتجاوز عددهم 300 حاج وحاجة، قامت التنسيقية بتوزيع الإجراءات الخاصة بهم على مشرفي الرحلات «بحيث يكون لكل 48 حاجًا مشرفٌ واحد يُزكَى من قبل عمداء بلديات المنطقة».

وأضاف أمهلهل أن التنسيقية أنجزت كافة الأعمال المكلفة بها من الكشف الطبي وإنهاء تصوير الحجاج الذين لا يمتلكون جوازات سفر إلكترونية بالإضافة للإرشادات العامة خلال موسم الحج 2018 من التسكين والإقامة والمواصلات والخدمات وغيرها.

وذكر أمهلهل أن الإدارة العامة للحج والعمرة عمّمت منشورًا لكافة التنسيقيات بليبيا يؤكد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة والتقيد بالوزن خلال الذهاب والعودة من موسم الحج مع شركة الطيران المتعاقد معها.

وتضم تنسيقية الحج والعمرة بمنطقة الجبل الأخضر (ب) عددًا من البلديات منها إمساعد وبئر الأشهب وطبرق وأم الرزم والقبة والقيقب والأبرق شرق البلاد.