بمشاركة نائبة سلامة.. صندوق تحقيق الاستقرار يبحث التحديات

من اجتماع صندوق تحقيق الاستقرار. (الصفحة الرسمية للبعثة الأممية)

عقد صندوق تحقيق الاستقرار اجتماعه السابع ظهر اليوم الإثنين، برئاسة وزير النخطيط بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي، ونائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا، ماريا ريبيرو.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الاجتماع شارك فيه عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

وقال وزير التخطيط خلال كلمته: «اجتماعنا اليوم هدفه تقييم ما تم إنجازه من خلال الصندوق وتحديد التحديات، والممارسات الفضلى في سبيل تقديم أقصى دعم ممكن إلى البلديات وحكومة الوفاق الوطني من أجل تحسين الحياة اليومية للشعب الليبي».

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في وقت سابق أن المجلس الرئاسي قدم 5 ملايين دولار لصالح صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

من اجتماع صندوق تحقيق الاستقرار. (الصفحة الرسمية للبعثة الأممية)

من اجتماع صندوق تحقيق الاستقرار. (الصفحة الرسمية للبعثة الأممية)