اللجنة الإيطالية - الليبية لمكافحة الهجرة تبدأ تنفيذ مهامها بطرابلس

السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني (الإنترنت)

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني إن اللجنة الإيطالية - الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس تنفيد خطة وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، لتقوية الإمكانات الليبية في عمليات الإنقاذ ومراقبة الحدود الجنوبية.

وأضاف بيروني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين، أن خطة سالفيني تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين، وتحسين ظروف مراكز الإيواء.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، تعهد بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وتدريب طواقم بخفر السواحل للتصدي للهجرة غير الشرعية.

هذا إلى جانب قيام إيطاليا بتدريب 213 ضابطًا من خفر السواحل الليبي، مع إمكانية تدريب 300 آخرين ضمن عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية.

وأوضحت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن أعداد المهاجرين المتواجدين في ليبيا وصلت إلى 662 ألف مهاجر، 91% منهم ذكور و10% من القصّر.