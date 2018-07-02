الدولار يلامس 7 دينارات في السوق السوداء

لامس سعر صرف الدولار الأميركي سقف 7 دينارات في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وارتفعت العملة الأميركية 11 قرشا، مسجلة 7 دينارات اليوم، مقابل 6.89 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتجاوز اليورو والجنيه الاسترليني حاجزي الثمانية والتسعة دينارات، إذ ارتفعت العملة الأوروبية 5 قروش إلى 8.03 دينارات مقابل 7.98 دينار أمس، فيما صعدت العملة البريطانية إلى 9.05 دينار مقارنة بـ8.99 دينارات أمس.

ويسجل سعر صرف الدينار تذبذبًا محدودًا مقابل الدولار عبر انخفاضات وارتفاعات طفيفة، رغم التطورات التي شهدها الهلال النفطي مؤخرًا.

