بدء تسجيل المواطنين في سجلات انتخابات «بلدي بني وليد»

مركز تسجيل المواطنين في بني وليد في انتخابات المجالس البلدية. (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي ببني وليد، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث منظومة التسجيل ابتداًء من أمس الأحد، موجهة نداء للجميع بالتخلي عن السلبية والتسجيل لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.

وبدأت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي ببني وليد استعداداتها بعد صدور قرار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بشأن إعادة تفعيل اللجنة الفرعية ببني وليد. وتواصلت مع المجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والشعبية، لمناقشة سبل إنجاح العملية الانتخابية وتجنب أي عراقيل قد تطرأ لاحقا.

وذكرت اللجنة أن عملية التسجيل تتم عن طريق ◄4إرسال رسالة نصية تحتوي على (الرقم الوطني متبوعة بعلامة # رقم المركز) وترسل إلى الرقم 11711».

ولم تعقد الانتخابات البلدية في بني وليد اجتماعا بسبب بعض المشاكل الفنية التي كانت تمر بها، أثناء الموعد المحدد من وزارة الحكم المحلي

لانتخاب المجالس البلدية، حيث يقوم مجلسها المحلي المشكل عام 2011 بتسيير الخدمات في المدينة.

وتشمل مجالس البلديات سبعة أعضاء بينهم الرئيس، على أن يكون من بين هؤلاء السبعة ممثل عن «الثوار» السابقين الذين فقدوا أحد أطرافهم خلال ثورة 2011 إضافة إلى مقعد للمرأة.