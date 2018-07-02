وفد ليبيا يختتم مشاركته في منتدى التعاون الإعلامي «الصيني - الأفريقي»

جانب من أعمال منتدى التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي (الخارجية الليبية)

اختتم الوفد الليبي اليوم الإثنين، مشاركته في أعمال منتدى التعاون الإعلامي الصيني الأفريقي، المنعقد في بكين.

ووفق ما أوردت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، فإن المنتدى يمثل فرصة لعقد لقاءات ثنائية وشراكات دولية وللتعاون بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية في مجال الإعلام، وبالأخص في جوانب نقل الخبرات وتبادل الأفكار والمعلومات والاستفادة من خدمات التدريب والتأهيل الفني للعاملين في المؤسسات التلفزيونية والمسموعة الليبية الحكومية.

وشارك في أعمال المنتدى وزراء ومسؤولو الإعلام بالدول الأفريقية، وممثلو حكومات الدول المشاركة، وترأس الوفد الليبي مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الليبية أحمد عمر الأربد.

وبحث الأربد مع العديد من مديري القنوات ووكالات الأنباء العالمية والصينية والأفريقية، كيفية التعامل المباشر والتواصل مع إدارة الإعلام الخارجي، ووجه رسميًا الدعوة المفتوحة للمراسلين والصحفيين والإعلاميين دون استثناء من الصين ودول أفريقيا والمؤسسات الإعلامية المختلفة العالمية المتواجدة بالمنتدى لزيارة العاصمة الليبية طرابلس في كل وقت ودون قيود، بالإضافة إلى مناقشة تواجدهم بليبيا بشكل دائم ومستمر وآلية اعتماد مكاتب ومراسلين من العاصمة طرابلس.

كما عقد الوفد الليبي لقاءات متعددة ومتنوعة مع الوفود المشاركة في المنتدى، لبحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بما يخدم الإعلام الليبي، ويمنح فرصًا متنوعة مفيدة في مجملها للإعلاميين الليبيين الشباب.