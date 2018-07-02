رئيس البرلمان الأوروبي يبحث في ليبيا وقف تدفقات الهجرة

القاهرة- بوابة الوسط: | الإثنين 02 يوليو 2018, 12:50 مساء
رئيس البرلمان الاوروبي، أنطونيو تاياني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاياني اليوم الإثنين عن زيارة قريبة إلى ليبيا والنيجر.

وقال تاياني، القيادي في حزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) في تصريحات إذاعية صباح الإثنين، «أعتقد أننا بحاجة إلى وقف تدفقات الهجرة إلى ليبيا، ولهذا السبب في الأيام القليلة القادمة سأكون في طرابلس»، وأضاف «سأزور النيجر لمحاولة المساهمة في حل أوروبي لمشكلة الهجرة»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وكان تاياني كشف في تصريحات صحفية على هامش القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل، عن نيته إجراء زيارة وشيكة «دبلوماسية واقتصادية»، إلى كل من ليبيا والنيجر، برفقة رجال أعمال ومدراء شركات أوروبية، قناعة منه بفاعلية هذا النوع من السياسة.

كما شدد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي على ضرورة وضع مخطط «مارشال لأفريقيا»، من أجل القضاء على الأسباب العميقة للهجرة القادمة من هناك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
مصدر من مصراتة يكشف أسباب إلغاء زيارة وفد المدينة إلى باريس
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
عقيلة صالح يجتمع مع أعضاء من مجلس الدولة في القاهرة الاثنين القادم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة