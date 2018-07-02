رئيس البرلمان الأوروبي يبحث في ليبيا وقف تدفقات الهجرة

رئيس البرلمان الاوروبي، أنطونيو تاياني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاياني اليوم الإثنين عن زيارة قريبة إلى ليبيا والنيجر.

وقال تاياني، القيادي في حزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) في تصريحات إذاعية صباح الإثنين، «أعتقد أننا بحاجة إلى وقف تدفقات الهجرة إلى ليبيا، ولهذا السبب في الأيام القليلة القادمة سأكون في طرابلس»، وأضاف «سأزور النيجر لمحاولة المساهمة في حل أوروبي لمشكلة الهجرة»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وكان تاياني كشف في تصريحات صحفية على هامش القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل، عن نيته إجراء زيارة وشيكة «دبلوماسية واقتصادية»، إلى كل من ليبيا والنيجر، برفقة رجال أعمال ومدراء شركات أوروبية، قناعة منه بفاعلية هذا النوع من السياسة.

كما شدد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي على ضرورة وضع مخطط «مارشال لأفريقيا»، من أجل القضاء على الأسباب العميقة للهجرة القادمة من هناك.