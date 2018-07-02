ضخ 8.5 مليون دينار سيولة نقدية بمصرف الجمهورية في درنة

عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي (بوابة الوسط)

أعلن عميد بلدية درنة، المستشار عبدالمنعم الغيثي، دخول سيولة مالية بقيمة 8.5 مليون دينار إلى مصرف الجمهورية الرئيس في المدينة.

وأوضح الغيثي في اتصال بـ«بوابة الوسط» أن قيمة السحب ستكون حوالي 750 دينارًا، مشيرًا إلى أن تحرير المدينة من الجماعات المتطرفة يسهل سرعة تقديم الخدمة للمواطن وتوفير المخصصات المالية له أسوة بباقي المصارف التجارية العاملة داخل المدينة، بعد ضمان وصولها إلى مستحقيها وإعادة ممارسة مهام عملها بشكل اعتيادي.

وقال عميد بلدية درنة إن دخول السيولة جاء بالتنسيق مع آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء سالم الرفادي، وأخذ الإذن وفق المخصصات المالية المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، مثمنًا مجهودات جهاز أمن المنشآت على تقديم الخدمة الإنسانية وتأمين دخول السيولة النقدية لمدينة درنة.