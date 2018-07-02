وزيرة الدفاع الإيطالية تطلب مساعدة أميركية لـ«دور قيادي» في ليبيا

زيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في يونيو الماضي في روما. (الإنترنت)

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، إنها «طلبت مساعدة واشنطن للقيام بدور قيادي في إحلال السلام في ليبيا»، وذلك خلال مباحثات كانت أجرتها مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في العاصمة الإيطالية روما الشهر الماضي.

وأوضحت في مقابلة صحفية لمجلة «ديفينس نيوز» الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية،نشرت أمس الأحد، أنها ستزور ليبيا الشهر المقبل للقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ولفتت ترينتا إلى أن خطة إجراء انتخابات في ليبيا «ليست أفضل ما يمكن القيام به»، موضحة أن «الولايات المتحدة كانت شاهدة على ما يحدث في العراق عندما تُسرِّع الأمور».

وكشفت أنها طلبت من بولتون المساعدة في إطلاق مهمة عسكرية إيطالية مخططة إلى النيجر في أفريقيا، للمساعدة في محاربة المهربين الذين يرسلون المهاجرين عبر الصحراء إلى ليبيا، حيث ينقلون في قوارب متجهة إلى أوروبا.

كانت وزيرة الدفاع الإيطالية أجرت مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي في روما في 26 يونيو الماضي، وأشارت عقب المباحثات إلى «تقارب كبير في وجهات النظر بين إيطاليا والولايات المتحدة حول الحاجة إلى دعم كامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة».