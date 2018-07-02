الأرصاد: اعتدال الحرارة على أغلب المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الاعتدال النسبي لدرجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية خاصة الساحل الشرقي.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تكون مرتفعة على بقية المناطق خاصة الدواخل والشمال الغربي مع رطوبة عالية نسبًيا خلال اليومين المقبلين على مناطق الساحل الغربي.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، تتحول غدًا على الساحل الممتد من القرة بوللي حتى رأس جدير والدواخل إلى غربية فشمالية غربية وباقي المناطق يوم الأربعاء. وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية بين 30 و36 مْ، بينما تتراوح بين 40 و45 مْ على الدواخل، وتسجل انخفاضًا غدا على أغلب المناطق.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب في شمال شرق البلاد، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 مْ على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 مْ على أجدابيا وجالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا على المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 مْ، وتسجل انخفاضًا بسيطًا يوم غد على الجفرة.