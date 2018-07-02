الرئاسي يناقش آلية تزويد المخابز بالوقود لمنع تسربه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 09:27 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان . (أرشيفية: بوابة الوسط)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، مع رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز سبل توفير الوقود للمخابز وفق الآلية المتبعة.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر المجلس الرئاسي بحضور مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد، ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، ورئيس اللجنة العليا للمخابز، ورئيس النقابة العامة للمخابز، ومدير عام شركة ليبيا للنفط، ومدير عام شركة الراحلة.

وذكرت شركة البريقة لتسويق النفط أن الاجتماع أكد ضرورة وضع آلية صحيحة لتزويد المخابز الفعلية بالوقود دون تسربه، وتفعيل جهاز الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد لمتابعة المخابز والحد من الرخص المزورة التي أصبحت إحدى قنوات سحب الوقود وبيعه في السوق السوداء.

يذكر أن كاجمان ناقش، الأحد، مع مختصين بقطاع المخابز والاقتصاد والوقود الإشكاليات التي تواجه قطاع المخابز في توفير الوقود والدقيق الذي تسبب في إيقاف عمل عدد كبير من المخابز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنيستا «يعلق» حذاءه الدولي.. وكرة القدم تخسر «الرسام»
رياضة عالمية
كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
«ليبيا أويل» تطلق «بنزينًا» وغازًا عالي الأداء في الأسواق التونسية
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
بعد 70 عامًا على انطلاقها..جريدة الحياة العربية تقفل أبوابها في بيروت
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة