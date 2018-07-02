الرئاسي يناقش آلية تزويد المخابز بالوقود لمنع تسربه

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان . (أرشيفية: بوابة الوسط)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، مع رئيس مكتب متابعة توزيع الوقود والغاز سبل توفير الوقود للمخابز وفق الآلية المتبعة.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر المجلس الرئاسي بحضور مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد، ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، ورئيس اللجنة العليا للمخابز، ورئيس النقابة العامة للمخابز، ومدير عام شركة ليبيا للنفط، ومدير عام شركة الراحلة.

وذكرت شركة البريقة لتسويق النفط أن الاجتماع أكد ضرورة وضع آلية صحيحة لتزويد المخابز الفعلية بالوقود دون تسربه، وتفعيل جهاز الحرس البلدي ومراقبة الاقتصاد لمتابعة المخابز والحد من الرخص المزورة التي أصبحت إحدى قنوات سحب الوقود وبيعه في السوق السوداء.

يذكر أن كاجمان ناقش، الأحد، مع مختصين بقطاع المخابز والاقتصاد والوقود الإشكاليات التي تواجه قطاع المخابز في توفير الوقود والدقيق الذي تسبب في إيقاف عمل عدد كبير من المخابز.