وصول 5 وحدات لغسيل الكلى إلى مستشفى سمنو القروي بوادي البوانيس

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 01 يوليو 2018, 11:51 مساء
وحدات غسيل الكلى التي وصلت مستشفى سمنو القروي. (بوابة الوسط)

وصلت خلال اليومين الماضين 5 وحدات لغسيل الكلى إلى مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس مرفقة مع الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بها مقدمة من وزراه الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال أحد العاملين بالمستشفى إن هذه الوحدات سيجري تركيبها بمستشفى سمنو القروي خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لدعم المستشفى بعد اختياره كمستشفى طوارئ بديلًا لمركز سبها الطبي.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة من جانب وزارة الصحة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين بالمنطقة الجنوبية وتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة التي تعاني منذ فترة من تدني الخدمات الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استئناف الخطوط الجوية التونسية مع طرابلس نهاية الشهر الجاري
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
بالفيديو: بيتزا «سواريز» تهزم فطيرة «كريستيانو»
رياضة عالمية
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
أهلي طرابلس يعلن مطلبه من حكم مباراة «الأزمة» مع الاتحاد
رياضة محلية
محفظة ليبيا للاستثمار تنقذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات
ليبيا
بعد 70 عامًا على انطلاقها..جريدة الحياة العربية تقفل أبوابها في بيروت
عربى
«فيفا»: حكم الفيديو منحنا كأس عالم بلا فضائح
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة