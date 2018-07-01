وصول 5 وحدات لغسيل الكلى إلى مستشفى سمنو القروي بوادي البوانيس

وحدات غسيل الكلى التي وصلت مستشفى سمنو القروي. (بوابة الوسط)

وصلت خلال اليومين الماضين 5 وحدات لغسيل الكلى إلى مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس مرفقة مع الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بها مقدمة من وزراه الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال أحد العاملين بالمستشفى إن هذه الوحدات سيجري تركيبها بمستشفى سمنو القروي خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لدعم المستشفى بعد اختياره كمستشفى طوارئ بديلًا لمركز سبها الطبي.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة من جانب وزارة الصحة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين بالمنطقة الجنوبية وتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة التي تعاني منذ فترة من تدني الخدمات الصحية.