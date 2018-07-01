بعد مغادرة السراج نواكشوط.. سيالة يترأس وفد ليبيا بالقمة الأفريقية في موريتانيا

ترأس المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، وفد ليبيا المشارِك في قمة القادة والزعماء والملوك وروساء الدول الأفريقية في دورتها الـ31 المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تحت شعار «الانتصار في مكافحة الفساد»، وذلك بعد مغادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج العاصمة الموريتانية بعد مشارَكته الرسمية في القمة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، إن سيالة سيستمر بالتواجد مشاركًا في القمة اليوم الأحد وغدًا الإثنين، وسيلتقي خلالها عديد القادة للتباحث حول التعاون الثنائي ولطرح مواقف ورؤى حكومة الوفاق الوطني تجاه عديد القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسيطلع القادة على آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وانطلقت فعاليات القمة الأفريقية الـ31 صباح اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور ومشارَكة 22 رئيس دولة وحكومة من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.