مركز التوثيق والمعلومات يتسلم الدفعة الرابعة من أرشيف رئاسة الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 10:35 مساء

تسلم مركز التوثيق والمعلومات بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، الدفعة الرابعة من الأرشيف الخاص برئاسة مجلس الوزراء، استنادًا إلى الاختصاصات المنوطة بعمل المركز.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن تسليم أرشيف رئاسة الوزراء يأتي استنادًا لاتفاق بين مركز المعلومات والتوثيق وديوان رئاسة الوزراء والمركز الليبي للدراسات التاريخية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن مركز التوثيق والمعلومات بديوان رئاسة الوزراء سيتولى بدوره تصنيف وحفظ الأرشيف إلكترونيًّا، وفق أحدث الطرق العلمية والفنية، ووضعه في الخزائن المخصصة للأرشفة بالديوان.

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