اختيار مبنى جمعية الدعوة الإسلامية في بنغازي كمقر موقت لمجلس النواب

رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي مدير فرع جهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة.

ناقش مجلس النواب، الأحد، مع ممثلين عن جهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة الإسلامية، بدء إجراءات تسلم وصيانة مقر جمعية الدعوة الإسلامية بمدينة بنغازي للاستفادة منه كمقر موقت لمجلس النواب.

ويأتي التخطيط للاستفادة من مقر الجمعية إلى حين الانتهاء من تنفيذ مقر دائم لمجلس النواب بمدينة بنغازي، المقر الرسمي لمجلس النواب، وفقًا للإعلان الدستوري.

جاء ذلك خلال اجتماعين، الأول بين رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، ومدير فرع جهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي زاكي الشاعري.

والاجتماع الثاني، وفق بيان لمجلس النواب، عُـقد بين اللجنة المكلفة من مجلس النواب برئاسة صلاح الحشاش، ولجنة فرع جهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي.

يذكر أن مقر الدعوة الإسلامية بنغازي تعرَّض لأضرار، أثناء العمليات العسكرية لتحرير مدينة بنغازي من قوى الإرهاب والتطرف.