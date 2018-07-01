جهاز مكافحة الهجرة: إجراءات لترحيل 45 مهاجرًا جزائريًّا إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 08:36 مساء
مهاجرون غير شرعيون من الجزائر يستعدون للعودة إلى بلادهم

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الأحد، إجراءات لترحيل 45 مهاجرًا غير شرعي من الجزائريين إلى بلادهم، من نزلاء فرع طرابلس طريق السكة.

وأشار بيان للجهاز عبر «فيسبوك» إلى أن مندوب القنصلية الجزائرية في قفصة التونسية، علي بن زعتر، زار اليوم الأحد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، حيث قام بتسليم وثائق السفر الموقتة الجاهزة الخاصة بـ33 مهاجرًا جزائريًّا جرى إنقاذهم في السابق بعمليات هجرة غير شرعية.

وأضاف البيان أن الدبلوماسي الجزائري قام بتسجيل وتصوير وجمع البيانات الشخصية الخاصة لاستخراج وثائق سفر موقتة لـ12 مهاجرًا جزائريًّا آخر، من الذين جرى إنقادهم خلال اليومين الماضيين في عرض البحر كانوا في طريقهم إلى أوروبا على متن قارب مطاطي بطريقة هجرة غير شرعية.

وأوضح الجهاز أن عودة المهاجرين الجزائريين إلى بلادهم ستكون العودة الطوعية لهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة «IOM Libya» عبر مطار إمعيتيقة الدولي.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحَّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم من الجنسيات المغربية والجزائرية ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس بطريق السكة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

مهاجرون غير شرعيون من الجزائر يستعدون للعودة إلى بلادهم
مهاجرون غير شرعيون من الجزائر يستعدون للعودة إلى بلادهم
مهاجرون غير شرعيون من الجزائر يستعدون للعودة إلى بلادهم
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