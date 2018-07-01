نائبة المبعوث الأممي تزور معالم أثرية في طرابلس

نائبة المبعوث الأممي خلال جولة بمعالم أثرية في المدينة القديمة بطرابلس (البعثة الأممية)

قامت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ماريا ريبيرو، بجولة في المعالم الأثرية للمدينة القديمة في طرابلس مع الفنانة الليبية هبة أبوبكر شلابي.

وأشار بيان مقتضب لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن نائبة المبعوث الأممي أشادت بجمال هذه المدينة العريقة وإمكاناتها المستقبلية.

وجاء منشور البعثة الأممية تحت وسم «#انقذوا_المدينة_القديمة»، فيما تواجه المعالم الأثرية في ليبيا إهمالاً بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.

وكان أثريون ليبيون حضروا في مدينة المحرس بولاية صفاقس التونسية، دورة تدريبية مختصة بإدارة المواقع الأثرية.

معالم أثرية بالمدينة القديمة في طرابلس (البعثة الأممية)

معالم أثرية بالمدينة القديمة في طرابلس (البعثة الأممية)

معالم أثرية بالمدينة القديمة في طرابلس (البعثة الأممية)

معالم أثرية بالمدينة القديمة في طرابلس (البعثة الأممية)