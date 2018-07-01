التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الليبية - التونسية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 07:21 مساء
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي سليم الفرياني

عقد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي سليم الفرياني، مشاورات في طرابلس اليوم الأحد، للتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الليبية - التونسية على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل، تمهيدًا للقمة التي ستجمع بين رؤساء حكومة البلدين نهاية أغسطس المقبل.

أعلن الفرياني، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، تنسيقًا يجرى مع الجانب الليبي لإقامة مشاريع استراتيجية بالمنطقة الحدودية التي تخدم البلدين وتسهم في استقرار المنطقة اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وأشار الوزير التونسي إلى استئناف الخطوط الجوية التونسية بين البلدين نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن زيارته ليبيا تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من أجل خلق جسم اقتصادي قوي يكون بوابة لدخول المستثمرين من دول العالم لأفريقيا عن طريق ليبيا وتونس.

وأشاد الفرياني، المكلف من قبل رئيس الحكومة التونسي لترأس الوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي –التونسي، الذي انعقد في طرابلس اليوم بعمق العلاقات الليبية - التونسية.

والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، وزير الصناعة التونسي والوفد المرافق له الذي ضم كلاً من مستشار الرئيس لشؤون الاقتصاد، ورئيس مجلس الأعمال التونسي - الأفريقي، وقنصل تونس لدى ليبيا، وذلك بحضور عضوي مجلس النواب ناصر النافع ومحمد الرعيض.

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