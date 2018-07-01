معيتيق والدامجة يبحثان آليات رفع كفاءة الأمن المركزي

نائب رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المسؤولين في الإدارة العامة للأمن المركزي.

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الأحد، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد الدامجة، رفقة مديري الإدارات والمكاتب التابعة للإدارة.

واستعرض «الدامجة»، خلال اللقاء، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، العراقيل والصعوبات التي تعيق عمل الإدارة وأدت لضعف أداء منتسبيها بسبب نقص الدعم، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى مشكلة عدم خضوع منتسبي الإدارة العامة للأمن المركزي لدورات رفع كفاءة تؤهلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم.

فيما أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، ضرورة تفعيل الفروع والمكاتب التابعة للأمن المركزي في كل البلديات، والعمل على توفير احتياجاتها ومتابعة أدائها.

نائب رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المسؤولين في الإدارة العامة للأمن المركزي.

نائب رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المسؤولين في الإدارة العامة للأمن المركزي.