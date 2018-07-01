السراج يشارك في أعمال القمة الأفريقية بالعاصمة الموريتانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 07:01 مساء
انطلاق أعمال القمة الأفريقية في موريتانيا بمشاركة 22 رئيس دولة

انطلقت اليوم الأحد في المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في دورتها الحادية والثلاثين بمشاركة 22 رئيس دولة وعدد من نواب الرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول الأفريقية.

ومثل ليبيا في القمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على رأس وفد يضم وزير الخارجية السيد محمد سيالة، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وتضمن جدول الأعمال عدة ملفات هامة، من بينها قضية التنمية وبدء العمل بالمنطقة الحرة للتجارة في أفريقيا، والوضع في ليبيا وجنوب السودان والهجرة غيرالشرعية، وتمكين المرأة، وقضايا الفساد، وملف التمويل المالي للاتحاد.

وافتتحت أعمال القمة بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي.

كما صادقت الجلسة المغلقة الأولى على جدول الأعمال وتتضمن مناقشة تقرير قدمه الرئيس الرواندي بول كاغامي الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، يتعلق بالإصلاحات المؤسسية للمنظمة القارية؛ وتقرير قدمه الرئيس النيجري محمادو إيسوفو حول مسار إنشاء منطقة التبادل الحر في القارة الإفريقية.

انطلاق أعمال القمة الأفريقية في موريتانيا بمشاركة 22 رئيس دولة
انطلاق أعمال القمة الأفريقية في موريتانيا بمشاركة 22 رئيس دولة
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