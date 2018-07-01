وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير على طريق سرت - مصراتة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 01 يوليو 2018, 06:55 مساء
حادث سير مروع. (أرشيفية: الإنترنت)

لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم اليوم الأحد، في حادث سير جراء اصطدام سيارتين عند منطقة طمينة بمصراتة على الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة سرت، على ما أفاد مصدر محلي «بوابة الوسط».

وقال المصدر إن السيارة الأولى كانت قادمة من الغرب باتجاه الشرق، وكان على متنها أربعة أشخاص بينهم رجل وشقيقتاه الاثنتان وطفلة صغيرة، اصطدمت سيارتهم بسيارة مسرعة تقودها امرأة كانت تعبر الطريق في الاتجاه المعاكس.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب أبوبكر خليفة العريشية الهمالي من سكان مدينة سرت وشقيقتاه الاثنتان، إحداهما زوجة عضو المجلس الأعلى للدولة عن سرت محمد العريشية، ودخول طفلته قسم العناية الفائقة بمركز مصراتة الطبي لتلقي العلاج.

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